Преимущества

Деревянные окна
премиум класса
в Нижнем Новгороде и области
Экологично, удобно, профессионально с гарантией качества, цены и сроков
Наши окна изготовлены из натуральной древесины и не выделяют вредных веществ. Экологически чистый брус и лаки на водной основе имеют сертификаты безопасности. Окна из дерева рекомендованы к установке в больницах, детских садах и квартирах с маленькими детьми. Кроме того, наши лаки используются в производстве детских игрушек, а заказчики аллергики отмечают улучшение самочувствия заменив пластик на деревянные евроокна.
Конструкционный брус, из которого изготовлены окна, не подвержен деформации и имеет высокую износостойкость.
Функциональность, удобство и простота эксплуатации окон зависит от качества фурнитуры. Мы используем надежную фурнитуру австрийской компании «MACO», каждый элемент которой обладает повышенной износостойкостью.
Как бы не менялась мода и веяния - окна премиум-класса производства нашей компании к лицу любому интерьеру. Вообразите замок короля, резиденцию президента, их владельцев объединяют: власть, принадлежность к высшим кругам, богатство, признание, а еще установленные деревянные окна (лишь они способны соответствовать самому высокому уровню). Евроокна производства компании ALFA WOOD - для тех кто по-настоящему достоин лучшего.
Купить окна мало, успех остекления на 80% зависит от монтаж. Чтобы окна радовали на протяжении всего срока службы, необходимо соблюдение требований стандартов монтажа и применение профессиональных материалов.
Качественное и быстрое остекление деревянных домов (коттеджей), квартир, бань, веранд, беседок. С гарантией на окна и монтаж. Заказывайте деревянные окна со стеклопакетом в Нижнем Новгороде и Москве в компании Альфа Вуд на выгодных для вас условиях.
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 40 ммКонсультация
Стеклопакет 2-х камерный, 52 ммКонсультация
Трапеция, арка, треугольник и даже круглое окно. Деревянные окна открывают широкие возможности при реализации даже самых смелых архитектурных решеий.индивидуальный заказ окна
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Оформляете договор не выходя из дома, согласуете время доставки и монтажа.
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