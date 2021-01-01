Преимущества

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Для квартир

Комфортная жизнь в современной квартире невозможна без качественных окон. Заехали в новую квартиру? Очень часто застройщик устанавливает самые дешевые окна, позаботьтесь об их замене до проведения ремонта. У Вас старые окна из которых дует? Заказывайте новые уже сейчас, завтра работы по их замене будут дороже. Избавьтесь от шума и сквозняков, установите теплые, красивые окна. Компания ALFA WOOD предлагает выгодные условия на остекление квартир «под ключ».

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Для коттеджей

Любые решения для остекления загородных домов и коттеджей. Изготовим окна как из дерева, так и из пластика. Современные панорамные окна в коттедже стали стандартом, практически все дома сейчас проектируются и строятся с эксклюзивным остеклением. Компания ALFA WOOD установит окна любых нестандартные формы и размеров согласно требований вашего проекта. Произведем внутреннюю и наружную отделку, установим окна в дом «под ключ».

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Для деревянных домов

Из-за процесса усадки и сезонных колебаний дом из дерева называют живым. По этим же причинам такие дома требуют особых технологий остекления и установки дверей. От правильно подобранного типа окосячки и качественного монтажа зависит сколько вы будете тратить на отопление дома, как часто возвращаться к ремонтным работам, во сколько обойдется декоративная отделка (наличники, откосы, подоконники). Наличие необходимого оборудования и квалифицированных мастеров позволяет компании ALFA WOOD качественно и с гарантией устанавливать окна и двери в деревянных домах.

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Для бань и саун

Особые требования предъявляются к окнам во влажных помещениях бань и саун. В компания ALFA WOOD разработан надежный конструктив окна для парилки. Применяются оригинальные стеклопакеты, фурнитура, уплотнители.

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Для террас, беседок, зимних садов

Кроме основного дома на участках часто строят дополнительные постройки, такие как зимние сады или беседки. Окна на веранды и террасы устанавливают для защиты от снега, дождя или палящего солнца. Компания ALFA WOOD предложит любой тип окон для вашего проекта: портальные двери, раздвижные и складные окна, витражные окна, безрамное остекление, алюминиевые окна и др.

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Преимущества

экологичность

Наши окна изготовлены из натуральной древесины и не выделяют вредных веществ. Экологически чистый брус и лаки на водной основе имеют сертификаты безопасности. Окна из дерева рекомендованы к установке в больницах, детских садах и квартирах с маленькими детьми. Кроме того, наши лаки используются в производстве детских игрушек, а заказчики аллергики отмечают улучшение самочувствия заменив пластик на деревянные евроокна.

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долговечность

Конструкционный брус, из которого изготовлены окна, не подвержен деформации и имеет высокую износостойкость.

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надежность

Функциональность, удобство и простота эксплуатации окон зависит от качества фурнитуры. Мы используем надежную фурнитуру австрийской компании «MACO», каждый элемент которой обладает повышенной износостойкостью.

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Престижность

Как бы не менялась мода и веяния - окна премиум-класса производства нашей компании к лицу любому интерьеру. Вообразите замок короля, резиденцию президента, их владельцев объединяют: власть, принадлежность к высшим кругам, богатство, признание, а еще установленные деревянные окна (лишь они способны соответствовать самому высокому уровню). Евроокна производства компании ALFA WOOD - для тех кто по-настоящему достоин лучшего.

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Монтаж

Купить окна мало, успех остекления на 80% зависит от монтаж. Чтобы окна радовали на протяжении всего срока службы, необходимо соблюдение требований стандартов монтажа и применение профессиональных материалов.

Качественное и быстрое остекление деревянных домов (коттеджей), квартир, бань, веранд, беседок. С гарантией на окна и монтаж. Заказывайте деревянные окна со стеклопакетом в Нижнем Новгороде и Москве в компании Альфа Вуд на выгодных для вас условиях.

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Профильные системы

Comfort от 10 740р./кв.м.
  • Толщина: 78 мм
  • Стеклопакет: 40 мм
  • Брус: 3 слойный
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Фурнитура: MACO (Австрия)
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Покрытие: атмосферостойкое 3 слоя
  • Гарантия: 3 года
Premium от 11 280р./кв.м.
  • Толщина: 78 мм
  • Стеклопакет: 40 мм
  • Брус: 3 слойный
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Фурнитура: MACO (Австрия)
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Покрытие: атмосферостойкое 3 слоя
  • Гарантия: 4 года
Exclusive от 14 490р./кв.м.
  • Толщина: 90 мм
  • Стеклопакет: 52 мм
  • Брус: 4 слойный
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Фурнитура: MACO (Австрия)
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Покрытие: атмосферостойкое 3 слоя
  • Гарантия: 4 года
Protection от 16 120р./кв.м.
  • Толщина: 88-100 мм
  • Стеклопакет: 40-52 мм
  • Брус: 3х или 4х слойный
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Фурнитура: MACO (Австрия)
  • Уплотнитель: 2 контура (Германия)
  • Покрытие: атмосферостойкое 3 слоя
  • Гарантия: 7 лет
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Миссия компании

Производство и установка качественных, долговечных, экологически чистых
и недорогих окон из дерева.

ДЕРЕВЯННЫЕ окна со стелопакетом - цены

Одностворчатые окна

Сосна Лиственница Дуб
Сomfort 11 280р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Сосна
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Premium 11 840р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Сосна
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Exclusive 15 220р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Сосна
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Сomfort 12 840р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Лиственница
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Premium 13 490р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Лиственница
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Exclusive 17 340р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Лиственница
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Comfort 18 490р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Дуб
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Premium 19 420р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Дуб
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Exclusive 24 960р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х750 мм
Тип древесины Дуб
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Двухстворчатые окна

Сосна Лиственница Дуб
Comfort 30 520р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Сосна
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Premium 32 040р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Сосна
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Exclusive 41 190р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Comfort 35 120р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Premium 36 890р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Exclusive 47 440р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Comfort 52 540р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Premium 55 180р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Exclusive 70 940р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1300 мм
Тип древесины Дуб
Консультация

трехстворчатые окна

Сосна Лиственница Дуб
Comfort 35 890р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Premium 37 680р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Exclusive 11 790р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Comfort 41 260р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Premium 43 320р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Exclusive 55 690р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Comfort 61 820р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Premium 64 920р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Exclusive 70 940р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 1400х1750 мм
Тип древесины Дуб
Консультация

балконный блок

Сосна Лиственница Дуб
Comfort 30 490р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Premium 32 000р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Exclusive 41 160р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Сосна
Консультация
Comfort 48 980р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Premium 51 440р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Exclusive 66 140р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Лиственница
Консультация
Comfort 72 690р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Premium 76 320р.

Стеклопакет 2-х камерный, 40 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Дуб
Консультация
Exclusive 98 120р.

Стеклопакет 2-х камерный, 52 мм

Размер 2150х1550 мм
Тип древесины Дуб
Консультация

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Широкий ассортимент Надежность Натуральные материалы Престижность Настоящая гарантия

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Сравнительная таблица пород древесины

Сосна
Лиственница
Дуб
Плотность
510 кг/м3
660 кг/м3
720 кг/м3
Удельный вес
0,51
0,66
0,72
Прочность на растяжение вдоль волокон
84 МПа
119 МПа
129 МПа
Прочность на сжатие вдоль волокон
40 МПа
55 МПа
52 МПа
Прочность при статическом изгибе
72 МПа
96 МПа
94 МПа

Любая форма вашего окна

Трапеция, арка, треугольник и даже круглое окно. Деревянные окна открывают широкие возможности при реализации даже самых смелых архитектурных решеий.

индивидуальный заказ окна

Премиальный сервис

Быстрый
расчет

Бесплатный везд 24/7

быстрое изготовление

настоящая гарантия

Персональный менеджер

удобный график платежей

Бесплатный сервис

решение всех задач

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Настоящая гарантия

качество

Предоставляем письменные гарантии качества на всю продукцию и услуги. Бесплатно проводим техническое обслуживание.

лучшая цена

Мы уверены в своих ценах! Нашли окна такого же качества дешевле? Мы снизим цену и дадим дополнительную скидку 5%.

Сроки

Доставим окна в оговоренный договором срок или заплатим деньги.
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профессиональный
монтаж под ключ

Доставляем
окна

надежно упакованными, на специально-оборудованном транспорте

Бережно
разгружаем

и поднимаем на этаж

Монтаж
окна

производим согласно требований ГОСТ и СНиП.

Вывозим
мусор

после монтажа

подписываем
акты

начинает действовать гарантия
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Больше примеров работ

установите новые окна

Простой алгоритм заказа за 5 шагов

1

Бесплатный
замер

Отсавьте заявку на замер

2

Выезд
специалиста

Который снимает точные замеры и подбирает окна по Вашим требованиям всего за 20 минут.

3

расчет
стоимости

Мастер по замерам рассчитает итоговую стоимость Ваших новых окон.

4

подписание
договора

Оформляете договор не выходя из дома, согласуете время доставки и монтажа.

5

установка
окон

Наслаждайтесь качеством и функциональностью Ваших окон.

Рассчитаем стоимость
деревянных окон за 5 минут

Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.